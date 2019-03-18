Пан Ги Мун возглавит организацию по решению проблемы микропыли

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16 марта глава администрации президента Но Ён Мин встретился с бывшим генеральным секретарём ООН Пан Ги Муном, официально призвав его возглавить общественную организацию по проблеме микропыли. Ранее, 12 марта в ходе визита в Бруней президент РК Мун Чжэ Ин дал указание принять предложение председателя партии Справедливого будущего Сон Хак Кю о создании такой организации и приглашении на пост её главы Пан Ги Муна. В ходе встречи Но Ён Мин передал Пан Ги Муну позицию президента, а Пан Ги Мун выразил благодарность за предоставленную возможность реализовать опыт в решении экологических проблем на международном уровне во благо родной страны. Он также выразил опасения, что проблему микропыли не удастся решить в короткие сроки, призвав президента оказать посильную помощь в работе органа, который будет объединять политические, промышленные и гражданские круги. Вопросы о формировании структуры органа, его управлении и начале работы решено обсудить позже в ходе рабочих встреч.