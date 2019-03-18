Корейцы чаще покупают электронику за рубежом

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В прошлом году южнокорейцы приобрели на зарубежных торговых онлайн- площадках бытовую технику, электронику и средства связи на общую сумму 442 млрд 100 млн вон или примерно 390 млн долларов. Это на 59,5% больше, чем в предыдущем году. В 2017 году рост составил 44,3%. Такая тенденция связана с тем, что стоимость товаров данной категории за рубежом гораздо ниже, чем внутри страны. Между тем, растёт объём покупок иностранцами через интернет южнокорейской продукции в сфере информационно-коммуникационных технологий. Данный показатель вырос на 30,3%, составив 86 млн 300 тыс. долларов.