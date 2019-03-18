В РК сократились валютные депозиты

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На фоне усиления доллара объём валютных депозитов резидентов страны в южнокорейских банках немного сократился. По данным Банка Кореи, опубликованным 18 марта, по состоянию на конец февраля сумма составила 73 млрд 680 млн долларов. Это на 840 млн долларов меньше, чем в предыдущем месяце. Большая часть сокращения пришлась на вклады в долларах. Сумма депозитов в американской валюте сократилась на 1 млрд 170 млн долларов, составив 62,5 млрд долларов. Размер валютных вкладов компаний составил 59 млрд 210 млн долларов, частных лиц - 14 млрд 470 млн долларов.