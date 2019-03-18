Президент РК дал указание разобраться с громкими делами, не раскрытыми из-за причастности к ним влиятельных людей

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Даже в случае истечения исковой давности нераскрытые дела должны быть завершены, а в случае выявления фактов преступлений с неистёкшим сроком исковой давности должна быть проведена строгая судебная процедура в соответствии с законом. Об этом 18 марта заявил президент РК Мун Чжэ Ин, ознакомившись с докладом министра юстиции Пак Сан Ги и министра административного управления и безопасности Ким Бу Гёма по трём нашумевшим делам. Речь идёт о скандале вокруг актрисы Чан Чжа Ён, которая покончила жизнь самоубийством, не выдержав давления в результате систематического сексуального насилия со стороны высокопоставленных людей из разных кругов, о деле бывшего заместителя министра юстиции Ким Хак Ый, который назначался на этот пост, несмотря на причастность к скандалу о сексуальном насилии с участием других высокопоставленных чиновников, а также по недавнему делу о ночном клубе Burning Sun, в котором, как выяснилось, была распространена практика предоставления сексуальных услуг и подмешивания к напиткам девушек препаратов, из-за которых они теряли сознание, а затем подвергались насилию. По словам представителя администрации президента Ким Ый Гёма, президент заявил, что в стране есть дела, которые не раскрыты или «прикрыты», несмотря на подозрения народа и долгий срок с момента их выявления. Он отметил, что эти преступления имеют одну общую черту – в них замешаны люди, имеющие большую власть. Президент сказал, что, судя по всему, прокуратура и полиция намеренно проводили недобросовестное расследование, активно препятствуя выяснению истины. Мун Чжэ Ин заявил, что невозможно говорить о справедливом обществе, если такие дела не будут раскрыты. По его словам, в прошлом полиция и прокуратура были бессильны перед властью. Но если сегодня они не раскроют правду, то им не удастся восстановить справедливость и доверие общества. Мун Чжэ Ин также отметил, что подобная ситуация создаёт условия, при которых власть имущие люди не получают заслуженного наказания в случае незаконных действий, а граждане страны могут стать жертвой, не получая защиты закона.