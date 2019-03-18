Сеул подтвердил готовность к межкорейскому сотрудничеству в рамках санкций

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В министерстве по делам воссоединения РК намерены предварительно подготовиться к возобновлению работы Кэсонского индустриального комплекса и туристических поездок в северокорейские горы Кымгансан в рамках международных антисеверокорейских санкций. Об этом говорится в рабочем докладе ведомства, представленном 18 марта парламентскому комитету по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. Также решено провести совместные с Севером подготовительные действия по проекту создания совместных особых экономических районов, по реализации плана новой экономики на Корейском полуострове. В министерстве представили план реализации проекта соединения автомобильных и железнодорожных сетей Юга и Севера в рамках санкций, по совместному участию в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году и совместному получению права на проведение Олимпиады 2032 года. В рабочем докладе изложены намерения по реализации Пхеньянской декларации в вопросах подготовки контактов разделённых семей.