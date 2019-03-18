В РК примут меры по сокращению микропыли в портовых районах

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19 марта министерство экологии и министерство морского и рыбного хозяйства РК заключили рабочее соглашение, согласно которому два ведомства совместными усилиями решили к 2022 году в два раза сократить концентрацию микропыли в районах портов. Для этого министерство морского и рыбного хозяйства планирует установить зоны, в которых судам будет запрещено применение топлива с содержанием серы в объёме более 0,1%. Также будут установлены зоны с жёстким ограничением скорости движения судов. Имеются данные о том, что выбросы микропыли можно сократить на 49%, если на 20% снизить скорость судна. Помимо этого, топливо для погрузочно-разгрузочного оборудования планируется заменить с дизеля на газ. Для определения эффективности таких мер министерство экологии к 2020 году намерено установить сеть специальных датчиков. В случае превышения допустимого уровня микропыли в воздухе в районе портов будет вводиться запрет на использование старых дизельных автомобилей и применяться другие меры. Ежегодно морские суда выбрасывают в атмосферу 32 тыс. тонн микропыли, что составляет 10% от общих выбросов по стране.