Национальное собрание РК приступило к заслушиванию отчётов глав правительственных учреждений

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19 марта в Национальном собрании РК началось заслушивание отчётов глав правительственных учреждений. Первым депутаты заслушали премьер-министра Ли Нак Ёна. Ожидается, что в ходе всего периода работы по правительственным рабочим докладам правящая Демократическая партия Тобуро намерена подчеркнуть важность таких вопросов как формирование следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников, разделение следственных полномочий прокуратуры и полиции. Оппозиционная партия Свободная Корея, судя по всему, сосредоточится на неудаче северокорейско-американского саммита в Ханое и ответственности южнокорейского правительства. В ходе заслушивания отчёта министра юстиции, как ожидается, парламентарии от правящих и оппозиционных сил сосредоточат внимание на скандалах вокруг бывшего заместителя министра юстиции Ким Хак Ый, который назначался на этот пост, несмотря на причастность к скандалам о сексуальном насилии. 20-21 марта слушания будут посвящены внешней политике, воссоединению, безопасности и экономике, 22 марта - социальным вопросам и образованию.