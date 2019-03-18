Главы МИД РК и Ливии встретились в Сеуле

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась 18 марта в Сеуле со своим ливийским коллегой Мохаммедом Сияла. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе, по вопросу освобождения южнокорейского гражданина, который в июле прошлого года был похищен террористами. Мохаммед Сияла заявил, что ливийские власти прилагают усилия для разрешения проблемы. Помимо этого, он высоко оценил достижения РК в развитии, реализованном после успешного преодоления последствий послевоенной разрухи. Он также выразил надежду на то, что южнокорейские компании, ранее работавшие в Ливии, вернутся к прежним проектам и примут участие в реализации новых.