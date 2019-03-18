Встреча министров обороны РК и США состоится в апреле в Вашингтоне

Photo : Getty Images Bank

Министры обороны РК и США встретятся в начале апреля в Вашингтоне. Об этом говорится в рабочем отчёте парламентского комитета по вопросам обороны, представленном 18 марта. Точное время предстоящих переговоров будет озвучено позже. Предполагается, что стороны оценят ситуацию на Корейском полуострове после второго северокорейско-американского саммита в Ханое, определят дальнейшие направления сотрудничества. Кроме того, они обменяются оценками по завершившимся 12 марта совместным военным учениям «Тонмэн 19-1», определят направления работы на этот год.