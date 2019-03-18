Беспошлинные магазины РК достигли в феврале нового рекорда продаж

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Южнокорейские беспошлинные магазины достигли в феврале рекордного уровня продаж. По данным Корейской ассоциации магазинов беспошлинной торговли, представленным 18 марта, в прошлом месяце показатель составил 1 трлн 741,5 млрд вон или 1 млрд 538 млн долларов. Это максимальная месячная отметка, превысившая прежний рекорд, зафиксированный в январе. Причина такого роста объясняется влиянием выходных в Китае по случаю Нового года по лунному календарю, а также Дня Святого Валентина, которые привлекли в РК китайских туристов и мелких торговцев, скупающих товары в магазинах беспошлинной торговли. По итогам прошлого года объём продаж южнокорейских магазинов Duty Free достиг рекордной отметки в 15 млрд 225 млн долларов.