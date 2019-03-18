Представители американской гуманитарной организации CKF отправились в КНДР

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Делегация американской гуманитарной организации «Христианские друзья Кореи» (CKF) отправилась в КНДР с трёхнедельным визитом. Об этом 19 марта сообщила радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на письмо главы организации Хайдена Линтона о том, что делегация выехала в КНДР 16 марта. В нём также указывается, что на прошлой неделе «Христианские друзья Кореи» получили разрешение на посещение Севера от правительства США. Поездка американских граждан в КНДР является первой после того, как в декабре прошлого года в Вашингтоне было объявлено о пересмотре запрета на посещения Севера американцами. Также сообщается, что Ассоциация корейских врачей в США получила разрешение на поездку в КНДР, которая запланирована на середину мая.