Стоимость южнокорейских ценных бумаг в руках иностранцев превышает 500 трлн вон

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В феврале в руках иностранных инвесторов находились акции южнокорейских компаний и облигации, размещённые на бирже, в объёме 563 трлн 700 млрд вон или примерно 498 млрд 584 млн долларов. В феврале чистая скупка иностранцами ценных бумаг на южнокорейском рынке составила 1 млрд 457 млн долларов. Чистая скупка сохраняется третий месяц подряд. Наибольшая доля в новых инвестициях пришлась на Европу, страны Ближнего Востока и Азию. В общем объёме ценных бумаг, находящихся в руках иностранцев, на долю США приходится 42,7%, Европы -29,2%, стран Азии - 12%, стран Ближнего Востока -3,5%.