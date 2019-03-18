Чон Гён Ду: КНДР продолжает деятельность, связанную с ядерной программой

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Южнокорейские военные фиксируют в КНДР активность, связанную с ядерной программой. Об этом министр обороны РК Чон Гён Ду сообщил 18 марта, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам обороны. Член комитета, депутат от партии Свободная Корея Пэк Сын Чжу задал министру вопрос о том, наблюдается ли на Севере активность данного характера. Министр ответил положительно. Между тем, Чон Гён Ду затронул ситуацию с активностью на северокорейском ракетном полигоне Сохэ. По его словам, пока рано с уверенностью говорить о том, что речь идёт конкретно о деятельности, связанной с ракетами. Пока нет конкретных данных о том, что Север готовится к ракетным пускам.