Молодёжи будет предоставляться финансовая помощь при поиске работы

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Правительство РК приняло решение ввести систему поддержки молодёжи, испытывающей трудности с трудоустройством. Согласно ей, молодые корейцы, пытающиеся найти работу, в течение полугода смогут получать по 500 тыс. вон или 442 доллара в месяц. Подобная инициатива принимается впервые. По состоянию на прошлый год, на поиск первой работы после окончания вуза у выпускников уходило в среднем 10,7 месяца. Вышеуказанную помощь смогут получать люди, у которых с момента окончания вуза прошло не более двух лет. Формально пособие будет выплачиваться на покрытие расходов, связанных с устройством на работу. Предположительно получателями такой помощи станут около 80 тыс. человек с низким уровнем доходов. При этом средства будут выделяться на специальные карты, снятие наличных с которых невозможно. Их использование в увеселительных заведениях и при покупке дорогих товаров также невозможно. В правительстве указывается на необходимость оказания помощи в выборе подходящей работы для молодых выпускников вузов, половина из которых не задерживается на первой работе. Между тем, отмечается наличие проблемы, которая заключается в трудностях с отслеживанием использования вышеуказанных средств получателями.