Во дворце Чхандоккун начинается программа вечерних прогулок

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Опубликовано расписание ежегодной программы вечерних прогулок на территории сеульского дворца Чхандоккун. Программа называется «Путешествие по Чхандоккуну под лунным светом». В первом полугодии дворец будет открыт в вечернее время с 4 апреля по 9 июня, а во второй половине года с 22 августа по 27 октября. В рамках программы можно увидеть ночной вид Чхандоккуна, который внесён в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также послушать интересный рассказ профессионального гида о королях династии Чосон. Такие прогулки начались с 2010 года и приобрели большую популярность. Единовременно в туре могут участвовать не более 100 человек, что становится причиной настоящей конкуренции при продаже билетов. В этом году предзаказы начинаются 20 марта.