В Сеуле начнёт работу офис FAO по вопросам сотрудничества и связи

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В мае в Сеуле начнёт работу офис Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) по вопросам сотрудничества и связи. Об этом сообщили 18 марта в министерстве продовольствия, сельского, лесного хозяйства. Соответствующее соглашение было подписано в штаб-квартире организации в Риме на встрече с её генеральным директором Жозе Грациану да Силва. В ближайшее время начнётся набор штата нового органа. Данный офис будет заниматься вопросами осуществления связи и обменов с FAO, совместных проектов, нацеленных на обеспечение продовольственной безопасности в мире, а также вопросами передачи опыта и технологий развивающимся странам.