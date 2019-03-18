Посол США в РК посетил завод KIA Motors в штате Джорджия

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18 марта госдепартамент США поместил на своей странице в Twitter фоторепортаж о посещении послом США в Сеуле Гарри Харрисом завода KIA Motors в штате Джорджия. Было отмечено, что это хороший пример инвестирования в США. На странице госдепа также изложена информация о том, что на этом заводе ежегодно производятся 340 тыс. автомобилей, и там работают 2.700 местных жителей. Сопровождавший Гарри Харриса посол РК в США Чо Юн Чжэ заявил, что благодаря KIA Motors деградировавший район, в котором расположен завод, «вновь ожил», а местные рабочие, которые прежде считали РК бедной и опасной страной, горды тем, что работают в южнокорейской компании. Посещение завода было организовано в рамках мероприятия «Диалог между послами», которое продлится до 23 марта. Послы двух стран в рамках программы посещают разные штаты США, принимают участие в официальных мероприятиях и обмениваются мнениями о союзных отношениях РК и США.