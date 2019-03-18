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В мире

Сеул на седьмом месте в рейтинге самых дорогих городов

Write: 2019-03-20 10:06:12Update: 2019-03-20 17:36:51

Сеул на седьмом месте в рейтинге самых дорогих городов

Photo : YONHAP News

Сеул занял седьмое место среди самых дорогих городов мира. Об этом говорится в очередном отчёте, опубликованном 18 марта исследовательской компанией Economist Intelligence Unit (EIU) - Worldwide Cost of Living. При составлении рейтинга проанализирована стоимость 160 товаров и услуг в 133 городах мира, а за точку отсчёта принимается стоимость жизни в Нью-Йорке.  Сеул опустился на одну ступень по сравнению с прошлым годом, разделив седьмое место с Нью-Йорком и Копенгагеном. Лидером общего рейтинга  шестой год подряд остаётся Сингапур. Вместе с ним на этот раз на первое место поднялись Париж и Гонконг. В число самых дорогих городов авторы доклада также включили Цюрих, Женеву, Осаку, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес. Москва на 102-ом месте, а самыми дешёвыми городами мира признаны Каракас, Дамаск, Ташкент и Алматы. 
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