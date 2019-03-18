Более половины южнокорейцев смотрят на решение ядерной проблемы КНДР с оптимизмом

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Более половины южнокорейцев делают оптимистичные прогнозы относительно возможного соглашения между КНДР и США по денуклеаризации. На это указывают результаты опроса, проведённого Национальным консультативным советом по демократическому и мирному воссоединению Кореи среди тысячи человек. Вышеуказанный ответ дали 58,1% респондентов. Скептический настрой выразили 37,6%. Среди наиболее подходящих методов реализации посреднической роли в процессе решения ядерной проблемы Севера 63,9% назвали проведение межкорейского саммита, 11,6% - межкорейские переговоры на высоком уровне, 10,8% - возможность отправки в КНДР южнокорейского спецпредставителя. Касательно антисеверокорейских санкций 41,6% респондентов считают, что они должны сохраняться до полной денуклеаризации Севера. 40,3% выступили за поэтапное смягчение санкций по мере принятия Пхеньяном мер денуклеаризации. 13,7% заявили о необходимости продвижения процесса денуклеаризации путём смягчения санкций. Более половины участников опроса считают, что возобновление работы Кэсонского индустриального комплекса и туристических поездок в горы Кымгансан окажут помощь в достижении денуклеаризации.