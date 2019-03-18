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Политика

Президент РК поздравил контингент «Чхонхэ» с десятилетием

Write: 2019-03-20 11:09:12Update: 2019-03-20 11:28:11

Президент РК поздравил контингент «Чхонхэ» с десятилетием

Photo : YONHAP News

Деятельность южнокорейского военного  контингента «Чхонхэ» демонстрирует стремление РК к миру, повышая уровень доверия к отечественным компаниям. Об этом 19 марта заявил президент РК Мун Чжэ Ин в своём послании участникам церемонии, посвящённой 10-летию начала миссии «Чхонхэ», в рамках которой контингент  патрулирует Аденский залив, защищая торговые суда от сомалийских пиратов. Церемония состоялась в командовании операциями ВМС в Пусане. Поздравление президента зачитал представитель командования Ким Сан Хун. Глава РК отметил, что мир на море - это мир во всём мире. Было отмечено, что «Чхонхэ» - это первый в истории южнокорейский контингент, который проходит службу за рубежом. 
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