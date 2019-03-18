В феврале в кинотеатрах РК было рекордное количество зрителей

В феврале южнокорейские кинотеатры посетили 22 млн 280 тыс. человек. Это на 43% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщается в Корейском комитете развития кинематографии. Нынешний показатель является рекордным для февраля, который традиционно относится к «низкому» сезону. Отмечается, что важную роль в таком росте сыграл фактор успеха ряда премьер, в числе которых «Свидетель», «Сваха: Шестой палец» (SVAHA: The sixth finger) и «Экстремальная работа». Благодаря успеху фильма «Экстремальная работа» в прошлом месяце доля южнокорейских фильмов на профильном рынке оказалась в три раза больше, чем иностранных картин.