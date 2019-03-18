Цены южнокорейских производителей выросли

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Цены южнокорейских производителей, которые являются барометром будущей инфляции, повысились. По данным Банка Кореи, в феврале они выросли на 0,1% по сравнению с январём. Соответствующий индекс составил 103,81 пункта. За точку отсчёта берётся показатель 2010 года. До этого отметка снижалась четыре месяца подряд. Нынешний рост объясняют влиянием повышения стоимости промышленных товаров на 0,3% на фоне роста цен на нефтепродукты и уголь. Цены на сельскохозяйственную продукцию снизились на 3,6%. Стоимость услуг повысилась на 0,1%. Между тем, в годовом исчислении цены производителей упали на 0,2%.