Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

Цены южнокорейских производителей выросли

Write: 2019-03-20 11:32:20Update: 2019-03-20 14:02:16

Цены южнокорейских производителей выросли

Photo : KBS News

Цены южнокорейских производителей, которые являются барометром будущей инфляции,  повысились. По данным Банка Кореи, в феврале они выросли на 0,1% по сравнению с январём. Соответствующий индекс составил 103,81 пункта. За точку отсчёта берётся показатель 2010 года. До этого отметка снижалась четыре месяца подряд. Нынешний рост объясняют влиянием повышения стоимости промышленных товаров на 0,3% на фоне роста цен на нефтепродукты и уголь. Цены на сельскохозяйственную продукцию снизились на 3,6%. Стоимость услуг повысилась на 0,1%. Между тем, в годовом исчислении цены производителей упали на 0,2%. 
Список

Рекомендуем