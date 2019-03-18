В РК растёт проблема деменции

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Каждый десятый житель РК в возрасте старше 65 лет страдает деменцией или старческим слабоумием. Об этом говорится в докладе профильного центра, в котором изложены данные за 2017 год. В стране зарегистрированы 705.473 пожилых людей, поражённых этим недугом. Учитывая нынешнюю тенденцию, ожидается, что к 2024 году показатель достигнет 1 млн, а к 2050 году 3 млн человек. Расходы на каждого такого больного предположительно составляют примерно 20 тыс. долларов в год. Общие расходы государства по этой статье достигают 14,6 трлн или 12,9 млрд долларов, что составляет 0,8% от ВВП.