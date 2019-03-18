РК на 12-м месте по количеству товаров, лидирующих на мировом рынке

77 южнокорейских товаров занимают первое место в мире по доле на профильных рынках. Показатель вырос на шесть наименований. Об этом говорится в докладе Института международной торговли, представленном 20 марта. Отмечается, что РК три года подряд улучшает свой показатель. В мировом рейтинге она заняла 12-е место. По большинству наименований товаров, лидирующих по продажам на мировом рынке, южнокорейским производителям нарастающую конкуренцию составляет Китай. Торговое противостояние с Японией сохраняется по продукции химической и сталелитейной отраслей. Между тем, первое место в рейтинге за Китаем, который производит 1.720 товаров, лидирующих на мировом экспортном рынке. Далее следуют Германия – 693, США – 550, Италия – 220, Япония – 171. В РК на такие товары приходится 24,5% от общего экспорта или 140 млрд 700 млн долларов.