Землетрясение в Пхохане было вызвано работой геотермальной электростанции

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20 марта правительственная комиссия объявила результаты исследования, согласно которым, землетрясение магнитудой 5,4, произошедшее 15 ноября 2017 года в городе Пхохане провинции Кёнсан-Пукто, было вызвано работой геотермальной электростанции. В этой связи правительственная комиссия в течение года проводила исследование. Учёные пришли к выводу, что давление, усилившееся в результате бурения и подачи воды в ходе получения геотермальной энергии, поэтапно провоцировало небольшую сейсмическую активность. С истечением времени накопившийся сейсмический потенциал спровоцировал землетрясение в Пхохане. Учёные обнаружили, что под геотермальной электростанцией расположен разлом, который пролегает прямо под крупным Янсанским разломом. Комиссия пришла к выводу, что именно там возникли подземные толчки землетрясения в Пхохане.