Послы КНДР в Китае, России и ООН вернулись в Пхеньян

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Послы КНДР в России, Китае и ООН вернулись во вторник Пхеньян. Об этом сообщило агентство Ёнхап, сославшись на собственные источники, которые видели, как посол КНДР в Китае Чи Чжэ Рён, в России Ким Хён Чжун и в ООН Ким Сон садились во вторник в аэропорту Пекина в самолёт авиакомпании Air Koryo, вылетавший в Пхеньян. Источники уверяют, что в самолёт садились в общей сложности порядка десяти северокорейских дипломатов. Эксперты полагают, что целью поездки является участие в ежегодном совещании глав зарубежных дипломатических представительств или в первой сессии Верховного народного собрания КНДР, которая запланирована на начало апреля.