Германия вернёт в РК две каменные статуи династии Чосон

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В апреле из Германии в РК будут возвращены две каменные статуи династии Чосон - мунинсок, которые размещались в могилах королей. Они были вывезены из страны 36 лет назад. Предполагается, что артефакты изготовлены в конце XVI — начале XVII века. Гражданин Германии в 1983 году приобрёл эти статуи в сеульском антикварном магазине и вывез в свою страну, где в 1987 году передал музею культурного наследия в Ротенбауме. Артефакты будут возвращены на безвозмездной основе по просьбе Фонда корейского культурного наследия за рубежом. Факт незаконного вывоза реликвий был выявлен недавно в результате расследования. На данный момент в разных музеях мира находятся 173 тыс. предметов культурно-исторического наследия Кореи. К сожалению, многие из них неохотно идут на обсуждение вопросов об их возвращении на родину, даже в случаях подтверждения факта незаконного вывоза. Статуи будут представлены в середине апреля в Национальном фольклорном музее.