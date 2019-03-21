Президент РК встретился с директором Национальной разведки США

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Президент РК Мун Чжэ Ин встретился с директором Национальной разведки США Дэном Коутсом, который 20 марта прибыл с визитом в Сеул. Как сообщил представитель администрации главы государства Ким Ый Гём, стороны подробно обсудили текущие вопросы, касающиеся двусторонних отношений. Как полагают, в свете неудачи недавнего северокорейско-американского саммита в Ханое они обменялись мнениями о ситуации в регионе вокруг Корейского полуострова. Конкретные цели визита Дэна Коутса не раскрываются. Отмечается лишь возможность его встречи с высокопоставленными представителями правительства РК, в том числе, с директором Национальной службы разведки РК Со Хуном.