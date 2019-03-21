Чон Гён Ду: Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии полной боевой готовности

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Южнокорейские военные внимательно следят за активностью в КНДР, в том числе на ракетном полигоне Сохэ, сохраняя полную боевую готовность. Об этом заявил министр обороны РК Чон Гён Ду, выступая 20 марта на слушаниях в Национальном собрании. По его словам, за ситуацией внимательно наблюдают южнокорейские и американские спецслужбы. Он также отметил, что не может точно сказать, с чем связана активность на полигоне Сохэ – со стремлением Севера укрепить свои позиции на переговорах с США или с намерением возобновить ракетные пуски.