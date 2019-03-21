Кан Гён Хва: Санкции против КНДР должны выполняться неукоснительно

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Поскольку Пхеньян не принимает никаких мер в направлении денуклеаризации, все заинтересованные стороны должны неукоснительно исполнять санкции Совета Безопасности ООН. Об этом заявила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, выступая 20 марта на слушаниях в Национальном собрании. Отвечая на вопрос о целях внешней политики по северокорейской ядерной проблеме, она назвала полную денуклеаризацию Севера. Коснувшись причин неудачи второго северокорейско-американского саммита в Ханое, Кан Гён Хва сказала, что они связаны с отсутствием единого мнения сторон по вопросам денуклеаризации и ответным поощрительным мерам. Комментируя высказывания о том, что Пхеньян не прилагает конкретных усилий к денуклеаризации, Кан Гён Хва заявила, что пока рано с уверенностью говорить о том, что Север не намерен отказываться от ядерного оружия. По её словам, задача Сеула состоит в обеспечении условий для принятия реальных мер к денуклеаризации.