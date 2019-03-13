CNN: В США обсуждаются ответные меры на возможный запуск Пхеньяном спутника

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В администрации президента США Дональда Трампа обсуждается вопрос о действиях в том случае, если Пхеньян примет решение о запуске спутника на околоземную орбиту. Как сообщает CNN, в последние несколько недель США и КНДР повышают тон своих высказываний, а у администрации Трампа появилась новая дилемма, связанная с возможностью ракетного запуска. Если Пхеньян пойдёт на запуск спутника, то Дональд Трамп будет поставлен перед выбором между более жёстким подходом к Северу, что поставит под удар переговорный процесс, и позицией поэтапного дипломатического разрешения ситуации. Представитель США сообщил, что за Севером осуществляется постоянный мониторинг, в том числе, с помощью технических средств, но на данный момент нет данных, на основании которых можно было бы предсказать дальнейшие действия Пхеньяна. Предположения о возможности запуска Севером спутника связаны с выявленными недавно признаками активности на ракетном полигоне Сохэ.