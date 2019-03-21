США выделят 6 млн долларов на улучшение ситуации с правами человека в КНДР

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Госдепартамент США планирует выделить 6 млн долларов на проекты, связанные с улучшением ситуации с правами человека в КНДР. Об этом сообщила 21 марта радиостанция «Голос Америки». В Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда при госдепапартаменте сообщили о планах предоставить 5 млн долларов американским и иностранным организациям, занимающимся данным вопросом. Кроме того, по 500 тыс. долларов составят затраты на проекты распространения информации и составление реестра случаев нарушений прав человека в КНДР.