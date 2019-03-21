Эксперты подтвердили сильное влияние Китая на обострение проблемы микропыли в РК

Photo : YONHAP News

Южнокорейская правительственная группа экспертов по проблеме микропыли пришла к выводу, что от 30 до 50% микропыли попадает в страну из Китая. Такие результаты были опубликованы 20 марта. Проанализировав влияние КНР на данную проблему в течение последних пяти лет, эксперты пришли к выводу, что при концентрации микропыли в атмосфере менее 20 микрограмм на кубометр степень влияния Китая составляет 30%, а при концентрации выше 50 микрограмм на кубометр – 50%. Сообщается о планах начать в марте эксплуатацию исследовательского самолёта, который будет отслеживать путь движения микропыли.