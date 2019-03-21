С 1 по 20 марта южнокорейский экспорт сократился на 4,9%

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В период с 1 по 20 марта объём южнокорейского экспорта сократился на 4,9% в годовом исчислении, составив 28 млрд долларов. Об этом сообщили в Таможенном управлении. Спад объясняется продолжением снижения поставок в Китай, а также продаж главных экспортных товаров. Так, экспорт полупроводников снизился на 25%, а средств беспроводной связи на 9,7%. Что касается регионов, то поставки в Китай сократились на 12,6%, в страны Евросоюза – на 6,1%. Между тем, экспорт в США увеличился на 1,9%, а на Тайвань – на 3,8%. Импорт за первые 20 дней марта составил 27 млрд 400 млн долларов, сократившись на 3,4% в годовом исчислении.