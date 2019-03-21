Google Korea - самая привлекательная в РК иностранная компания для трудоустройства

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Google Korea заняла первое место в рейтинге работающих в РК иностранных компаний, которые являются наиболее привлекательными для трудоустройства среди южнокорейцев. За неё проголосовали 27% участников опроса, проведённого рекрутинговой компанией «Сарамин» среди жителей страны, находящихся в поиске работы. Google Korea возглавляет рейтинг 11 месяцев подряд. На втором месте Starbacks – 6%. Далее следуют BMW, Apple, Coca-Cola, Netflix. Среди причин таких предпочтений самая значительная часть респондентов указала на высокую зарплату. По данным «Сарамин», в вышеуказанных компаниях, входящих в первую десятку рейтинга, средний размер годового дохода составляет 44 тыс. долларов. Самый высокий показатель оказался в Microsoft Korea и Google Korea, где он превысил 60 млн вон или 53 тыс. долларов.