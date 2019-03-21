В РК опубликована Белая книга по вопросам воссоединения

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В прошлом году объём взаимных посещений граждан Юга и Севера составил 7.498 человек, увеличившись на 115 человек по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в Белой книге по вопросам воссоединения, представленной 20 марта. Из вышеуказанного количества 809 человек пришлось на северян. Автомобили пересекали межкорейскую границу в обе стороны 5.999 раз. Кроме того, зафиксированы 707 контактов граждан двух Корей – 414 в социально-культурной сфере, 149 – в сфере экономического сотрудничества. Эта отметка выросла в 3,5 раза. Между тем, рост товарообмена оказался на низком уровне. В прошлом году стоимость грузов, ввезённых в РК из КНДР составила 11 млн долларов, а в обратном направлении - 21 млн долларов. Это больше, чем в 2017 году, но гораздо меньше, чем в период работы Кэсонского индустриального комплекса. Между тем, в прошлом году объём гуманитарной помощи Северу, оказанной южнокорейским правительством, составил 1 млн долларов, а осуществлённой на частном уровне - 5 млн 700 тыс. долларов. Кроме того, в прошлдом году встретились 833 человека из 170 разделённых семей.