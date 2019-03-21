Февральский экспорт в сфере информационно-коммуникационных технологий сократился на 19%

Photo : YONHAP News

Южнокорейский экспорт в сфере информационно-коммуникационных технологий сократился в феврале на 19% в годовом исчислении, составив 12 млрд 700 млн долларов. Спад продолжается четвёртый месяц подряд. При этом процент снижения постоянно растёт. Поставки полупроводников сократились 24,9% в связи со снижением их стоимости и снижением спроса. Также отмечается уменьшение экспорта дисплеев и смартфонов. Поставки в Китай сократились на 30,4%, во Вьетнам - на 1,7% и в ЕС - на 19,3%. Импорт продукции информационно-коммуникационных технологий составил 7 млрд 290 млн долларов. Таким образом, в данной сфере в РК отмечен профицит в 5 млрд 410 млн долларов.