Премьер-министр РК призвал Пхеньян ответить на предложение Вашингтона

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Пхеньяну пора продемонстрировать свою приверженность денуклеаризации, ответив на «большое предложение» Вашингтона. Об этом заявил в среду премьер-министр РК Ли Нак Ён, оценивая в своём выступлении на слушаниях в Национальном собрании итоги второго северокорейско-американского саммита в Ханое. Скорее всего, американская сторона сделала Пхеньяну некое «большое предложение» о полной денуклеаризации, на которое Пхеньян не был готов ответить. В частности, требование о демонтаже не только ядерного центра в Ёнбёне, но и других ядерных объектов, превысило ожидания северокорейской стороны. Тем не менее, Сеул считает позитивным моментом то, что лидеры КНДР и США оценили саммит в Ханое как позитивный и существенный,- подчеркнул Ли Нак Ён.