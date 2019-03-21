Эндрю Ким: Лидер КНДР собирается в Россию

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Лидер КНДР Ким Чон Ын планирует посетить Россию с целью укрепления связей с соседней страной после безрезультатного северокорейско-американского саммита в Ханое. Как сообщает в четверг агентство Ёнхап со ссылкой на газету «Тонъ-А Ильбо», об этом заявил бывший руководитель центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким, выступая в среду с закрытой лекцией в Сеуле. Предположения о визите Ким Чон Ына в Москву начали высказываться в последнее время из-за участившихся контактов между Пхеньяном и Москвой. Только в марте официальные представители КНДР побывали в России трижды.