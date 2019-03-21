В районе ядерного полигона в КНДР произошло землетрясение магнитудой 2,8

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Подземный толчок магнитудой 2,8 зафиксирован в 04:41 утра в четверг в 41 км к северо-западу от города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто,- сообщили в Метеорологической администрации РК. По словам синоптиков, эпицентр землетрясения расположен примерно в 1 км от ядерного полигона в районе Пхунгери на глубине 10 км. Ещё одно землетрясение магнитудой 2,7 произошло четверг в 7:13 утра в Жёлтом море в 43 км к юго-востоку от порта Ончжин провинции Хванхэ-Намдо. Эксперты подчёркивают, что колебания почвы имели природное происхождение, не будучи следствием нового ядерного испытания.