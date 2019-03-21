Началась налоговая проверка продюсерского агентства YG Entertaiment

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В РК не прекращается широкое обсуждение скандала вокруг ночного клуба Burning Sun, в котором, по некоторым данным, предоставлялись сексуальные услуги, а посетительницам в напитки подмешивались различные запрещённые препараты. На этом фоне налоговые органы приступили к проверке крупного продюсерского агентства YG Entertaiment, к которому относится певец Сынни, являющийся одним из учредителей скандального клуба. Таким образом, в ситуации начался новый виток. Управление направило для проведения проверки более 60 человек в офис компании, в дом её главы Ян Хён Сока, в клуб Love Signal, в котором певец Сынни также имеет долю. Есть подозрение, что реальным хозяином клуба является президент YG Entertaiment Ян Хён Сок. При этом Love Signal, являясь увеселительным заведением, зарегистрирован в качестве ресторана с целью ухода от налогов. Что касается клуба Burning Sun, то в его создание инвестировала компания «Юри Холдингс», созданная Сынни и Ю Ин Соком. Однако есть подозрение, что всеми проектами Сынни в действительности управляла YG Entertaiment. Сообщается, что налоговая проверка затронула также отделы агентства, занятые организацией концертов и маркетингом.