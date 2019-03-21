Президент РК призывает пересмотреть систему банковского кредитования компаний

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал отечественных кредиторов изменить систему безрискового кредитования компаний с целью увеличения инвестиций в инновационные компании с учётом потенциала их роста. В ходе состоявшейся в четверг встречи с руководителями промышленных и кредитных компаний глава государства отметил, что «финансы должны активно поддерживать инновации». Ранее он неоднократно призывал приложить усилия для поддержки новых видов бизнеса как способа оживления экономики и создания новых рабочих мест. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что второй венчурный бум станет возможен лишь на основе финансовой системы, способствующей инновациям, в дополнение к усилиям со стороны бизнеса и правительства. Сегодня многие страны мира поддерживают инновационные венчурные компании, финансируя их в зависимости от ценности и будущего потенциала роста. Однако в РК сохраняется старая практика кредитования на основе размера прибыли. Эта система должна быть пересмотрена, отметил президент. Тогда появится возможность в течение ближайших трёх лет направить 12,5 трлн вон или порядка 11 млрд долларов в фонды поддержки инновационного венчурного бизнеса, что позволит создать около 40 тыс. новых рабочих мест.