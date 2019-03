Минфин США ввёл санкции против двух китайских компаний

Photo : KBS

21 марта министерство финансов США ввело санкции против двух китайских транспортных компаний, которые оказывали Северу помощь в перевозке груза по морю в нарушение резолюций СБ ООН. Компания Dalian Haibo International Freight Co Ltd попала в «чёрный список» за незаконные сделки с северокорейской Paeksol Trading Corp, которая действует при Генеральном разведывательном бюро, находящемся под санкциями. Компания Liaoning Danxing International Forwarding Co Ltd, как отмечается, незаконным путём оказывала содействие в закупке товаров для КНДР в странах Евросоюза. Минфин запретил компаниям и гражданам США участвовать в сделках с этими компаниями, заморозив их активы в юрисдикции США. В минфине, помимо этого, обновили список судов, замеченных или подозреваемых в незаконной перевозке грузов в КНДР и из неё. По данным Reuters, в список добавили ещё 67 судов. США и их союзники сохраняют приверженность принципу окончательной и подконтрольной денуклеаризации КНДР, считая, что выполнение резолюций СБ ООН имеет решающее значение для достижения успешного результата,- заявил министр финансов США Стивен Мнучин.