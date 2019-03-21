Дефицит торгового баланса РК в сфере интеллектуальной собственности сократился

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Дефицит торгового баланса РК в сфере интеллектуальной собственности составил в прошлом году 720 млн долларов. Об этом говорится в докладе Банка Кореи, опубликованном 21 марта. Данный показатель более чем в два раза меньше отметки предыдущего года. Торговый баланс РК в этом секторе является дефицитным уже долгое время, но в прошлом году был отмечен минимальный уровень с 2010 года, когда Банк Кореи начал вести соответствующую статистику. Экспорт в сфере интеллектуальной собственности вырос на 1 млрд 250 млн долларов, составив 13 млрд 520 млн долларов, а импорт вырос на 280 млн долларов до 14 млрд 240 млн долларов. Представитель Банка Кореи сообщил, что нынешняя ситуация объясняется увеличением экспорта франшиз южнокорейских игровых компаний, а также торговых марок крупных отечественных компаний.