США выражают надежду на ускорение темпов переговоров с КНДР

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В переговорах с КНДР США должны действовать немного быстрее. Об этом заявил 20 марта посол США в Сеуле Гарри Харрис в ходе совместной пресс-конференции с послом РК в США Чо Юн Чжэ. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео также высказался по этому поводу. Как он отметил, американский президент Дональд Трамп всегда говорит о том, что по этому вопросу ещё много чего предстоит сделать, выразив надежду на то, что до поставленной цели в переговорах дойти удастся как можно быстрее. Таким образом, американская сторона не делает конкретных прогнозов о развитии диалога с КНДР, одновременно требуя от Пхеньяна выполнения обещаний по денуклеаризации. Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью одной радиостанцци также подтвердил, что главной целью США является денуклеаризация Севера. В Вашингтоне считают, что саммит КНДР и США в Ханое продемонстрировал некоторые подвижки, требуя продолжения санкционного режима и призывая Север скорее вернуться к переговорам.