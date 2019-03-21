В третьем квартале прошлого года возросло количество рабочих мест значительно выросло

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В третьем квартале прошлого года количество рабочих мест с фиксированным окладом выросло в РК на 213 тыс. в годовом исчислении, составив 18 млн 104 тыс. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления. Несмотря на положительную тенденцию, отмечается сокращение темпов роста. Спад показателя зафиксирован в сфере строительства – минус 113 тыс. мест, и в производственной отрасли – минус 19 тысяч. Значительный прирост отмечается в сферах торговли, здравоохранения и соцобеспечения, что объясняется эффектом мер правительства. Однако в качестве причин ухудшения положения в судо- и машиностроении, а также в строительстве озвучивается такой фактор как ситуация на рынке.