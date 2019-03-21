Южнокорейский фильм «МАЛЬ•МО•И: Секретная миссия» показали в Москве

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Южнокорейский фильм «МАЛЬ•МО•И: Секретная миссия», рассказывающий о ценности корейского языка, показан в России. Он был выбран в качестве картины, открывшей «Год корейского кино в России-2019», которое проводилось в четвёртый раз. Фильм показан в одном из кинотеатров Москвы. В мероприятии приняли участие режиссёр Ом Ю На и другие, имеющие отношение к фильму, а также около тысячи представителей кругов культуры и искусства России. Показ был организован совместно Культурным центром Посольства РК и Союзом кинематографистов России по случаю 100-летия создания Временного правительства Республики Корея в Приморском крае.