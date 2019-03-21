Более половины южнокорейцев считают возможным улучшение ситуации с правами человека в КНДР

Photo : KBS News

65% южнокорейцев считают возможным улучшение ситуации с правами человека в КНДР. Такими стали результаты опроса на данную тему, проведённого Центром по правам человека в КНДР. В 2017 году, когда Север активно разрабатывал ядерное и ракетное оружие, показатель составлял лишь 16,7%. При этом 85,4% респондентов оценивают проблему прав человека в КНДР как серьёзную. Глава центра Юн Ё Сан в прошлом году отметил, что улучшение показателя связано с отражением позитивных перемен в межкорейских отношениях. Опрос проводился в конце прошлого года среди тысячи человек. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.