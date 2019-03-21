Для реализации гуманитарных проектов в КНДР WFP нужны дополнительные средства

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Для оказания помощи КНДР в ближайшие полгода понадобятся 9 млн долларов. Как сообщили во Всемирная продовольственной программе ООН, на решение проблемы продовольствия в этой стране уже получено 19,3 млн долларов за счёт остаточной суммы от бюджета прошлого года. Однако необходимы дополнительные средства в вышеуказанном объёме. Также указывается, что антисеверокорейские санкции препятствуют производству различной продукции, необходимой для проектов помощи Северу, а также распределению гуманитарных грузов среди местных жителей. Кроме того, возникают трудности со сбором информации о ситуации с продовольствием по регионам.