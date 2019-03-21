Правительство РК вновь «заморозило» разрешение на посещение Кэсона южнокорейскими предпринимателями

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Правительство РК вновь приняло решение о «заморозке» разрешения на посещение Кэсонского индустриального комплекса делегацией южнокорейских предпринимателей, ранее работавших там. 22 марта в ходе очередного брифинга представитель министерства по делам воссоединения Пэк Тхэ Хён заявил, что на данный момент нет каких-либо изменений в условиях, необходимых для одобрения визита. Правительство принимает такое решение по этому вопросу восьмой раз. Нынешний запрос предпринимателей был направлен 6 марта. Тогда в министерстве активно рассматривали возможность его одобрения. Однако ситуация изменилась, после того, как на прошлой неделе договорённость по этой теме не была достигнута в ходе заседания рабочей группы РК и США. Между тем, пропагандистский сайт «Уриминчжоккири» подверг критике намерение Сеула продвигать возобновление работы Кэсонского индустриального комплекса и туристических поездок в горы Кымгансан в рамках международных санкций. На сайте указывается, что такой подход является игнорированием духа межкорейских деклараций и проявлением раболепия перед давлением США. Другое северокорейское пропагандистское издание «Мэари» сообщило, что южнокорейские власти постоянно ищут одобрения США, а проблемы межкорейских отношений на неопределённый срок находятся в подвешенном состоянии. Подчёркивается, что эти вопросы должны решаться непосредственно Югом и Севером, а не посредниками или другими сторонами.